Borsa yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi saat 16:00 itibarıyla yüzde 2,1 artışla 8119 puan seviyesinde. Dolar, 30,2811 TL, euro ise 32,9449 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1974 TL'den alıcı buluyor.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu