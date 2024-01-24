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Fahiş fiyata 103 milyon lira ceza

24.01.2024 - 08:56 | Son Güncelleme :
Fahiş fiyata 103 milyon lira ceza | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103.160.995 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 19.01.2024 tarihli 35. Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler gerçekleştirilmiştir.

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Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun toplantısında görüşülmüş, ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55.869.477 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun toplantısında ayrıca, otomotiv sektörüyle ilgili olarak, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27.082.889 TL idari para cezası kararı alınmıştır.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 35. Toplantısının gündeminde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15.239.294 TL; tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye ise fahiş fiyat artışı nedeniyle 4.969.335 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Toplamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103.160.995 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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Ticaret Bakanlığı olarak, haksız ticari uygulamalar ve eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli idari tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz."


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