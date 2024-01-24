İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları | Genel Haberler

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisini ilgilendiren ek maaş zamları yeniden belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilerin maaş zammının yüzde 49.25'e yükseltildiğini açıkladı.

Emeklilerin maaş zamları yeniden düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldıkları zam oranı aynı değildi. Buradan emeklilere de bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak" diye konuştu.

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Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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