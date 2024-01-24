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Bakan Göktaş açıkladı: Doğalgaz destek ödemeleri başladı

24.01.2024 - 10:24 | Son Güncelleme :
Bakan Göktaş açıkladı: Doğalgaz destek ödemeleri başladı | Genel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirilen Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde yeni yılın ilk ödemelerinin başladığını belirterek, ocak ayında 383 bin haneye toplam 304,5 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde başvuruların e-Devlet üzerinden devam ettiğini bildiren Bakan Göktaş, destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların sistem üzerinden Bakanlıkça sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'na geçilmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacağını belirterek, “Vatandaşlarımız ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla, ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabilecek” dedi.

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Isıl harita baz alınarak belirlenen Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde hanelere yıllık bin 500-3 bin 500 TL arasında ödeme yaptıkları bilgisini veren Bakan Göktaş, “Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerimiz başladı. Bu kapsamda ekim/kasım/aralık aylarını kapsayan ocak ayı ödeme döneminde 383 bin haneye toplam 304,5 milyon TL ödeme yapılacak” ifadelerini kullandı.

Yapılan son düzenleme çerçevesinde ev sahibi veya kiracıların bu destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Göktaş, “Halihazırda doğal gaz alt yapısı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Ödeme sürecine ilişkin bilgi de veren Bakan Göktaş, "Vatandaşlarımızın e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunanlar, PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.

NASIL BAŞVURULUR? 

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı'ndan faydalanabilmek için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.


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