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TBB Başkanı Çakar'dan dolar, enflasyon ve faiz tahmini

24.01.2024 - 10:34 | Son Güncelleme :
TBB Başkanı Çakar'dan dolar, enflasyon ve faiz tahmini | Genel Haberler

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dolar için 40 liraya yükseleceğini tahmin ettiğini belirten Çakar, enflasyonun da yüzde 40 seviyelerinde gerçekleşeceğini söyledi. Çakar, Merkez Bankası'nın faizi son kez artırıp son çeyrekte de düşürmeye başlayabileceğini ifade etti.

Türkiye ekonomisindeki güven ve istikrar ortamı devam ediyor. Alınan parasal ve mali politika kararları ekonomideki gidişatı daha da olumlu hale çevirdi.

Merkez Bankası'nın attığı adımlar önümüzdeki dönemde fiyat istikrarı açısından büyük önem arz edecek. Mali politikalarda ise sıkı duruş küresel çapta takdir topluyor.

İhracat, istihdam, cari fazla, üretim, yatırım ekseninde oluşan Orta Vadeli Program da ekonomi için yol gösterici oluyor.

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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANI AÇIKLADI: DOLARIN 40 LİRA OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUM

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar "Doların 39-40 lira olacağını düşünüyorum" dedi. Enflasyon için de yüzde 40 civarında yılı tamamlayacağını belirten Çakar oluşturulan hikayeye tüm tarafların inandığını da söyledi.

Çakar, ABD ve Avrupa'dan Türkiye'ye ciddi para akışı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Merkez Bankası'nın ise yarınki faiz toplantısında artırım yapacağını ve son artış olabileceğini de açıkladı.

Çakar'ın açıklamaları şöyle:

Son çeyrekte faiz indirimine gidileceğini düşünüyorum. Merkez Bankası bu ay muhtemelen son kez faiz artıracak. Avrupa ve ABD'den çok ciddi anlamda sermaye girişi bekliyorum. ABD ve Avrupa'daki faiz indirimleriyle beraber iyi hikayesi olan gelişmekte olan ülkelere ciddi bir akış olacağını tahmin ediyorum. Seçim sonrası uygulanan net bir kararlı duruş var. Seçim sonrası yeni bir hikayemiz var. Bu hikayeye şu anda bütün taraflar inanıyor, arkasında duruyor. Biz zaten bu hikayeden vazgeçemeyiz. Bunu sonuçlandırmamız lazım. Enflasyonun yüzde 40 civarında olacağını düşünüyorum. Kurun da enflasyondan fazla artmayacağı kanaatindeyim. Doların 39-40 lira olacağını düşünüyorum.


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