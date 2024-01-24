Japonya dış ticaret rakamları açıklandı | Genel Haberler

2023 yılında Japonya'nın ihracatı yüzde 3 artarak 680 milyar dolar oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Japonya'nın ihracatı, Çin ile ticarette canlanma ve araç, makine ve bilgisayar çiplerine yönelik güçlü talebin yardımıyla Aralık ayında bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 10 arttı. İthalat ise neredeyse yüzde 7 düştü.

AP'ye göre zayıf Japon yeni, Toyota, Honda ve Sony gibi ihracatçı üreticilere yardımcı oldu. Ancak yenin zayıf kalması dünyanın üçüncü büyük ekonomisini beslemek için gerekli olan petrol ve gaz gibi temel emtiaların ithalat maliyetlerini artırdı.

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ENERJİ İTHALATI GERİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji ithalarının Aralık ayında yüzde 18 oranında gerilemesini sağladı. Çin'deki talepteki toparlanma ihracatta yüzde 10'luk bir artışa katkıda bulunurken, Çin'den yapılan ithalat sabit kaldı. Bir diğer yükseliş ise turist gelişlerindeki artıştan geldi.

Capital Economics'ten Gabriel Ng bir raporda, yılın sonundaki iyileşmenin genel net ihracatın dördüncü çeyrekte GSYİH büyümesine önemli bir katkı yaptığını söyledi.

ABD'YE İHRACATTA ARTIŞ

Japonya'nın en büyük ihracat pazarı olan ABD'ye ihracat Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 20 artarken, ABD mallarının ithalatı yüzde 7 düştü. Otomobil sevkiyatları adet bazında yüzde 16 artarak 1,47 milyon araca ulaştı Enerji üretim ekipmanları, inşaat makineleri ve yarı iletkenler de güçlü bir büyüme gösterdi.

Yılın tamamında Japonya'nın ihracatı yüzde 3 artarak 680 milyar dolara ulaştı ve ithalatı yüzde 7 düşüşle 740 milyar dolara geriledi. Ticaret açığı ise gerileyerek 62 milyar dolar oldu.

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