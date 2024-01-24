Piyasalarda bugün... Asya ve ABD borsaları karışık seyirde, Avrupa hisseleri yükselişte | Piyasa Haberleri

Japonya'nın ihracatının Aralık ayında yaklaşık yüzde 10 arttığını bildirmesinin ardından Asya hisseleri Çarşamba günü karıştı, Tokyo hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 düştü. Hong Kong yükselirken Şangay geriledi. ABD vadeli işlemleri yükseldi ve petrol fiyatları düşüş kaydetti. ABD borsaları da salı gününü karışık kapattı. Avrupa'da endeksler ise Çarşamba gününe yükselişle başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi, Japonya Merkez Bankası'nın uzun süredir devam eden gevşek para politikasından ve negatif gösterge faiz oranından uzaklaşmaya doğru ilerlediği yönündeki yeni spekülasyonlar üzerine yüzde 1 kayıpla 36.171,84 puana geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.468,61 puana geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi, e-ticaret devi Alibaba gibi teknoloji şirketleri hisselerinin yüzde 4,3 oranında artmasının da etkisiyle yüzde 0,8 artışla 15.476,85'e yükseldi. Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.766,79 puana geriledi.

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Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,1 artışla 7.520,90 puana yükseldi. Hindistan'da Sensex yüzde 0,5 oranında, Bangkok'taki SET endeksi ise 0,4 oranında değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ YÜKSELDİ



Londra FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.521,44 puana yükseldi. Euro bölgesinde Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.431,13 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 1,1 artışla 16.810,19 puana yükseldi.

ABD BORSALARI DA KARIŞIK SEYİRDE

Salı günü S&P 500, büyük ABD şirketlerinin art arda kazanç açıklaması ile yeni bir rekora tırmandı. Endeks yüzde 0,3 artışla 4.864,60 puana yükseldi. Nasdaq da yüzde 0,4 artışla 15.425,94'e yükseldi. Ancak Dow Jones ilk kez 38.000'i gördükten bir gün sonra yüzde 0,3 düştü. Endeks günü puanla 37.905,45'te tamamladı.

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