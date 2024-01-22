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Sony 10 milyar dolarlık birleşmeyi iptal etti

22.01.2024 - 12:10 | Son Güncelleme :
Sony 10 milyar dolarlık birleşmeyi iptal etti | Teknoloji Haberleri

Japon teknoloji devi Sony, Hindistan'da yaptğı 10 milyar dolarlık anlaşmayı sonlandırdı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden Sony, Hindistan'daki yerel şirketi ile eğlence sektrönde hizmet veren Hindistanlı Zee Entertainment ile 10 milyar dolarlık birleşmesini iptal etti. . Sony, 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'da Amazon, Disney gibi platformlarla rekabet etmek için Zee ile ortak bir yayın platformu kurmayı planlıyordu. Kurulacak yeni şirketin yıllık 2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyordu. Birleşme kararı da 2021 yılının sonunda alınmıştı. Ancak Zee'nin gösterdiği zayıf performansa dair raporlar üzerine Japon devi anlaşma koşullarının yerine getirilmediğini ifade etti. 

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Uzmanlara göre anlaşma önündeki bir diğer engel de Zee'nin kurucu Subhash Chandra'nın şirketin başına oğlu Punit Goenka'yı getirme isteği. Chandra da Goenka da dolandırıcılık iddiaları nedeniyle Hindistan mali birimleri tarafından soruşturuluyor. Zee, Goenka'nın birleşmenin çıkarları doğrultusunda istifa etmeyi kabul ettiğini ve anlaşmayı tamamlamak için altı aya kadar uzatma istediğini açıkladı. Ancak bu Sony tarafından kabul görmedi. 


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