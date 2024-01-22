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Petrol fiyatları Libya etkisiyle düşüşte

22.01.2024 - 12:49 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları Libya etkisiyle düşüşte | Emtia Haberleri

Libya'daki en büyük petrol sahasının 3 hafta sonra yeniden petrol akışına başlayacağı haberiyle petrol fiyatları düşüşe geçti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Orta Doğu'da ve Kızıldeniz'deki kriz ile petrol piyasalarında petrol arzının bol kalacağı beklentilerinin oluşması nedeniyle, ham petrol bu yıl yön bulmakta zorlandı. Bloomberg'e göre petrol fiyatları, OPEC üyesi Libya'nın en büyük sahasından üretime yeniden başlamasıyla küresel arzın artması ve Kızıldeniz'de gemi taşımacılığını kesintiye uğratmaya devam edecek gibi görünmesiyle düşüş yaşadı.

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Brent petrolü varil başına 78 dolara düşerken, Batı Teksas varil başına 73 doların üzerinde seyrediyor. Libya Ulusal Petrol Şirketi, daha önce günde yaklaşık 270 bin varil petrol pompalayan Shahara sahasındaki akışın 3 hafta sonra yeniden başlayacağını açıkladı. Öte yandan ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husi isyancıların gemilere saldırmasını engellemeye çalışması nedeniyle Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndaki petrol nakliyesinde uzun süreli aksamalar yaşanmasını bekliyor.

 


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