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EKK toplantısı sona erdi... Kurul'dan kripto varlıkları düzenlemesi açıklaması

22.01.2024 - 10:49 | Son Güncelleme :
EKK toplantısı sona erdi... Kurul'dan kripto varlıkları düzenlemesi açıklaması | Politika Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarına değinildiğini ve taslak taslak teklifinin önümüzdeki günlerde yasalaşacağı açıklandı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yönetişim reformuna yönelik önümüzdeki günlerde adımlar atılacağı da belirtildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kripto varlık düzenlemesi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında açıklamalar yapıldı. 

Toplantı sonrası Kurul'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

2023 yılında enflasyonla mücadeleye, mali disiplinin sağlanmasına, büyümenin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına ve rezervlerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. 

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Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi neticesinde 2023 yılsonu enflasyonu, Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında kalmıştır. Mali disiplinin yeniden tesisine yönelik alınan tedbirler sayesinde bütçe açığının milli gelire oranı, Program’da öngörülen seviyeden çok daha olumlu bir düzeyde gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz yıl ihracatta OVP hedefi aşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. Cari işlemler açığında gerileme devam ederken TL varlıklara olan talep artmış, sermaye girişleri güçlenmiş ve Merkez Bankası rezervleri de Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda’da

2024 yılında büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir olması, istihdam artışının devamı, dezenflasyon süreci, verimliliğin artması, cari açıkta iyileşmenin sürmesi ve sosyal refahın korunması yine temel önceliklerimiz arasındadır.

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bugünkü EKK toplantısında görüşülen konular şunlardır:

KRİPTO VARLIK YASASI 

• Kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir.

Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır.

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• Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nin faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyumlu ve etkin bir şekilde sürdürmesini sağlayacak KİT yönetişim reformuna ilişkin yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bu çalışmaların nihai hale getirilerek 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır.

Yapısal reformların sağlayacağı verimlilik ve etkinliğin yanı sıra beklenti kanalı yoluyla da para ve maliye politikalarını tamamlayıcı mahiyette olması, orta vadede enflasyonu tek haneye düşürme hedefine ve istikrar içinde büyüyerek kalıcı sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, 2024 yılında yapılacak EKK toplantılarında OVP’de takvimi verilen yapısal reformlar gündeme alınacak ve yakından takip edilecektir.

 

 


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