Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yüzde 58 arttı | Genel Haberler

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aralıkta yıllık yüzde 58,40, aylık yüzde 2,28 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %58,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %50,92 arttı.

İmalat yıllık %58,35 arttı



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %60,92, imalatta %58,35 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %51,29, dayanıklı tüketim malında %62,73, dayanıksız tüketim malında %63,44, enerjide %55,06, sermaye malında %66,37 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık %2,28 arttı.

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Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %2,64, imalatta %2,28 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %1,98 artış, dayanıklı tüketim malında %3,31 artış, dayanıksız tüketim malında %2,30 artış, enerjide %3,32 azalış, sermaye malında %4,04 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.



YD-ÜFE sektörlerinden kağıt ve kağıt ürünleri %40,87, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %43,50, basım ve kayıt hizmetleri %44,99 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %71,40, mobilya %71,29, b.y.s. makine ve ekipmanlar %70,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.



YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri %10,09, kok ve rafine petrol ürünleri %3,32 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %4,92, diğer mamul eşyalar %4,37, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %4,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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