Reddit'in halka arz detayları belli oldu | Teknoloji Haberleri

Sosyal medya şirketi Reddit, halka arz planlarını açıkladı. Şirket ilk etapta 750 milyon dolar toplamayı planlıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Sosyal medya şirketi Reddit, hisselerinin ilk halka arzında yaklaşık 750 milyon dolar toplamayı planlıyor. AP'nin haberine göre şirket, halka arzın 22 milyon A Sınıfı adi hisse senedini içereceğini söyledi. Reddit yaklaşık 15,3 milyon hisse sunarken, satış yapan hissedarlar yaklaşık 6,7 milyon hisse teklif ediyor. Reddit, halka arzın hisse başına 31 ile 34 dolar arasında fiyatlandırılacağını öngörüyor.

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San Francisco merkezli şirket, sigortacıların talebi üzerine platformun uygun üyeleri, bazı çalışanlar ve yöneticiler halka arz fiyatından 1,76 milyona kadar hisseyi satış için ayırdığını söyledi. Sigortacılara ayrıca toplam payları karşılamak üzere 3,3 milyona kadar ilave hisse satın alma hakkı da verildi.

2005 yılında yayın hayatına başlayan Reddit'i 2023 yılının Aralık ayında her gün ortalama 76 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Platform 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

Reddit geçen ay halka arz planlarını duyurdu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan belgelerde Reddit , Ekim-Aralık çeyreğinde 18,5 milyon dolar net kar (iki yıl içindeki ilk karı) ve özellikle reklam yoluyla 249,8 milyon dolarlık gelir bildirdi. Reddit hisselerinin New York Menkul Kıymetler Borsası'nda “RDDT” sembolü altında listelenmesi bekleniyor.

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