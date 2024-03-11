  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Reddit'in halka arz detayları belli oldu
‹ Önceki Haber Elon Musk'ın serveti neden eridi? 2024'te 40 milyar dolar kaybetti... En zengin kişi artık Bernard Arnault Elon Musk'ın serveti neden eridi? 2024'te 40 milyar dolar kaybetti... En zengin kişi artık Bernard Arnault Sonraki Haber › Bakan Uraloğlu açıkladı: Yeni otoyol ve süper hızlı tren projesi başladı Bakan Uraloğlu açıkladı: Yeni otoyol ve süper hızlı tren projesi başladı

Reddit'in halka arz detayları belli oldu

11.03.2024 - 16:59 | Son Güncelleme :
Reddit'in halka arz detayları belli oldu | Teknoloji Haberleri

Sosyal medya şirketi Reddit, halka arz planlarını açıkladı. Şirket ilk etapta 750 milyon dolar toplamayı planlıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Sosyal medya şirketi Reddit, hisselerinin ilk halka arzında yaklaşık 750 milyon dolar toplamayı planlıyor. AP'nin haberine göre şirket, halka arzın 22 milyon A Sınıfı adi hisse senedini içereceğini söyledi. Reddit yaklaşık 15,3 milyon hisse sunarken, satış yapan hissedarlar yaklaşık 6,7 milyon hisse teklif ediyor. Reddit, halka arzın hisse başına 31 ile 34 dolar arasında fiyatlandırılacağını öngörüyor. 

Haberin Devamı

San Francisco merkezli şirket, sigortacıların talebi üzerine platformun uygun üyeleri, bazı çalışanlar ve yöneticiler halka arz fiyatından 1,76 milyona kadar hisseyi satış için ayırdığını söyledi. Sigortacılara ayrıca toplam payları karşılamak üzere 3,3 milyona kadar ilave hisse satın alma hakkı da verildi.

2005 yılında yayın hayatına başlayan Reddit'i 2023 yılının Aralık ayında her gün ortalama 76 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Platform 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip. 

Reddit geçen ay halka arz planlarını duyurdu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan belgelerde Reddit , Ekim-Aralık çeyreğinde 18,5 milyon dolar net kar (iki yıl içindeki ilk karı) ve özellikle reklam yoluyla 249,8 milyon dolarlık gelir bildirdi. Reddit hisselerinin New York Menkul Kıymetler Borsası'nda “RDDT” sembolü altında listelenmesi bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.132 Değişim: -0,26% Hacim : 106.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.132 11.03.2024 Yüksek 9.369
Açılış: 9.337
32,0430 Değişim: 0,07%
Düşük 32,0050 12.03.2024 Yüksek 32,0629
Açılış: 32,0215
35,0585 Değişim: 0,13%
Düşük 34,9547 12.03.2024 Yüksek 35,1693
Açılış: 35,0132
2.249,45 Değişim: 0,11%
Düşük 2.246,18 12.03.2024 Yüksek 2.251,29
Açılış: 2.246,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.