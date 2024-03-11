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Bakan Uraloğlu açıkladı: Yeni otoyol ve süper hızlı tren projesi başladı

11.03.2024 - 17:03 | Son Güncelleme :
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yeni otoyol ve süper hızlı tren projesi başladı | Politika Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları’nı hizmete alarak yıllık 9,6 milyon lira tasarruf sağlanacağını anlatarak, “Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 394 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” dedi. Uraloğlu, Ankara-İstanbul yeni Otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladıklarını da kaydederek, her iki projenin de Nallıhan’dan geçeceğini müjdeledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları’nın açılışını gerçekleştirdi. Nallıhan’ın çağlar boyunca Kral Yolu, İpek Yolu ve Hacı Yolu gibi tarihi ticaret yolları üstünde bulunduğunu belirten Uraloğlu, yeni ticaret güzergahlarının ortaya çıkması sonrasında Nallıhan’ın da büyümesinin durduğunu kaydetti. Uraloğlu, ”Aslında bu bahsettiğim durum sadece Nallıhan için geçerli değil. Maalesef 22 yıl öncesine kadar tüm Türkiye’nin durumu bu şekildeydi. Ulaşım ağı çok zayıf bir Türkiye vardı. 6 bin 100 kilometre uzunluğunda sadece 6 ilin birbirine bölünmüş yol ağıyla bağlı olduğu, demiryollarına yarım asır boyunca bir çivi dahi çakılmayan, havayollarına sadece varlıklı insanların ulaşabildiği, denizci kimliğini ise tamamen unutmuş bir Türkiye vardı” dedi. Söz konusu ortamda Türkiye’nin gelişemediğini ifade eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 22 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

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­BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 29 BİN 400 KİLOMETREYE ULAŞTI

2002 yılında; 6 bin 100 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 400 kilometreye ulaştırdıklarını anlatan Uraloğlu, bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısını ise 77’ye yükselttiklerini söyledi. 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunun 774 kilometreye çıktığını belirten Uraloğlu, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu ise 753 kilometreye ulaştırdıklarını anlattı. Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerinin yanı sıra Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde Otoyolları gibi dev karayolu projelerini hayata geçirdik. 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı da 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettik. Asya ve Avrupa Kıtalarını İstanbul Boğazı altından birbirine bağlayan Marmaray ve Bakü -Tiflis-Kars demiryolu hattıyla birlikte Doğu Asya’dan Batı Avrupa’ya, Pekin’den Londra’ya kesintisiz ulaşım sağladık. Aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye çıkardık” dedi.

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TÜRKSAT 6A İLE UYDU TEKNOLOJİLERİ ALANINDA TEKNİK DEVRİM GERÇEKLEŞECEK

Bakan Uraloğlu, iletişim altyapısının 22 yıl önce Afrika seviyelerinde olduğunu vurgulayarak yapılan yatırımlar sayesinde iletişim altyapısında Türkiye’nin çağ atladığını da ifade etti. Bugün 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon genişbant internet abonesinin olduğunu kaydeden Uraloğlu, fiber altyapı uzunluğunu bu yıl 600 bin kilometreye ulaştırdıklarını, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Uraloğlu, “Uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımızı 5’e çıkardık. Şimdi ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A uydumuzu Haziran-Temmuz gibi yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

ANKARA’DA 31 MİLYAR LİRALIK 22 PROJE DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanına yatırım yapmaya devam ederken Başkent Ankara için de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Ankara’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 1.196 kilometreye, 446 kilometre olan bitümlü sıcak karışım yol uzunluğunu da 1.172 kilometreye yükselttiklerini anlattı. Yeni projelere de devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, “Ankara’da halen devam eden 31 milyar 360 milyon proje bedeliyle yol yapım, kavşak, viyadük, üst yapı iyileştirmesi, alt geçit ve tarihi köprü onarımları gibi 22 adet karayolu projesi gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu. 

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­YILDA 9,6 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Ankara’da yapımı devam eden projelerden 3 önemli karayolu projesinin doğrudan Nallıhan ile ilgili olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, söz konusu projelerin Beypazarı-Nallıhan Yolu ile Nallıhan - Taşkesti ve Nallıhan - Dokurcun üstyapı onarımının yanı sıra bugün açılışını gerçekleştirdikleri Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi olduğunu açıkladı. Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları’nın Ankara-Beypazarı-Nallıhan-İstanbul güzergâhı üzerinde bulunduğunu anımsatan Uraloğlu, “Toplam 4 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki projemiz kapsamında çift tüplü olarak hayata geçirdiğimiz 1.278 metre uzunluğundaki Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli’ni, 270 metre uzunluğunda Nallıhan Köprüsü’nü inşa ettik. Bağlantı yolları ile birlikte projemizin toplam uzunluğu 5 kilometreye ulaşıyor. Projemiz hayata geçmeden önce hizmet veren 2,7 km’lik mevcut yolumuzda acil durumlar için hizmet vermeye devam edecek. Bu yol ile zamandan 6,3 milyon lira, akaryakıttan 3,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 9,6 milyon lira tasarruf edeceğiz” diye konuştu.

NALLIHAN KÖPRÜSÜ VE NALLIHAN KUŞ CENNETİ TÜNELİ İLE KARBON EMİSYONU 394 TON AZALACAK

Bakan Uraloğlu, tüm ulaştırma projelerinde olduğu gibi, karayolu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde de çevre dostu düzenlemeler geliştirdiklerini anlattı. Doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemciliğine yönelik ziyaretler için “Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın Ankara’nın ve Türkiye’nin en önemli tabiat varlıklarından biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, kuş göç yolu üzerinde bulunan sahanın, göç eden kuşların beslenmeleri, dinlenmeleri ve barınmaları için uğrak yer olduğunu anımsattı. Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları’nı yaparken bu nedenle hassas davrandıklarını da açıklayan Uraloğlu, “Tıpkı Osmangazi Köprümüzü projelendirirken, göçmen kuşların bir başka konaklama noktası olan Hersek Lagünü’nü korumak adına gösterilen hassasiyet gibi, otoyollarımızda ekolojik köprüler inşa ederek yaban hayatını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına gösterilen hassasiyet gibi aynı yaklaşımı burada da gösterdik. Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına olumsuz bir etki oluşturmadan, tünel ve sulak alan içerisine dolgu veya ayağın gelmediği eğik ayaklı dengeli konsol köprü inşa ettik. Ayrıca bölgede hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımı da tesis ettik. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 394 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlamış olduk” diye konuştu.

­2024 YILINDA YENİLİKÇİ PROJELERE DEVAM EDİLECEK

Bakan Uraloğlu, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu ile çalıştıklarını söyleyerek yeni projelerle Ankara’ya yatırıma devam edeceklerini ifade etti. 22 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Uraloğlu, “Ankara-İstanbul yeni Otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladık. Her iki projenin de Nallıhan’dan geçeceğini sizlere müjdelemek isterim. Hem Nallıhan’ın hem Ankara’nın hem de ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz. Ancak şunu da söylüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Baykanlarımızla birlikte daha iyi çalışabiliriz. İnşallah 31 Mart yerel seçimleri sonrasında da sizlerin desteğiyle ve belediyelerimizle birlikte büyük projelere imza atacağız” dedi.


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