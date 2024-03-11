Elon Musk'ın serveti neden eridi? 2024'te 40 milyar dolar kaybetti... En zengin kişi artık Bernard Arnault | Genel Haberler

Tesla'nın sahibi Elon Musk, 2024 yılında yaklaşık 40 milyar dolar kaybetti. Musk, dünyanın en zengin kişisi ünvanını da moda devi LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'a kaybederek zenginler listesinde üçüncü sıraya düştü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a 2024 yılı uğurlu gelmedi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti 2024 yılında 40 milyar dolardan fazla eridi. Servetinin erimesi ile geçtiğimiz hafta en zengin kişi ünvanını Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a kaybeden Musk, bu hafta ise üçüncü sıraya geriledi. Uzun süre sonra dünyanın en zengin kişisi ünvanını kaybeden Musk'ın serveti 189 milyar dolara geriledi. ABD'li iş insanının Aralık 2023'teki serveti ise 230 milyar dolar civarındaydı.

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EN ÖNEMLİ DÜŞÜŞ SEBEBİ TESLA

Musk'ın serveti sahibi olduğu elektrikli otomobil firması Tesla'nın hisselerindeki düşüş nedeniyle eridi. Tesla'nın hisseleri, özellikle Çin pazarındaki satışların düşmesi ve küresel talepteki gerileme nedeniyle 2024 yılında yüzde 24 değer kaybetti. Çinli otomotiv devi BYD'nin elektrikli otomobil pazarında hızla yükselmesi de Tesla'nın hisselerinin düşmesinde etkili oldu. BYD'nin elektrikli araç satışları 2023'ün son çeyreğinde Tesla'yı geçmişti. Musk'ın Tesla'daki yüzde 21'lik hissesi, ABD'li iş insanının servetinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

MAAŞ PAKEDİ İPTAL EDİLDİ

Bunun yanında ABD'de yerel bir mahkeme, Elon Musk'ın Tesla'dan alacağı 55 milyar dolarlık maaş pakedini iptal etti. İptal kararında Musk'ın alacağı primler ve tazminatların da yer aldığı maaş pakedi oluşturulurken yasal kriterlere uyulmadığı etkili olduğu açıklandı.

TWITTER'DA SORUNLAR

Öte yandan Musk'ın 44 milyar dolara devraldığı ve adını X.com olarak değiştirdiği Twitter'da da işler iyi gitmiyor. X.com'un hala reklam gelirleri elde edemediği basında yer alan iddialar arasında. Bunun yanında eski yöneticilerin Musk'a açtığı tazminat davaları ve karşılaştığı yasal engellemeler de şirketin gelirleri için risk oluşturuyor.

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DÜNYANIN EN ZENGİNİ BERNARD ARNAULT

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos geçtiğimiz hafta dünyanın en zengin kişisi ünvanını ele geçirmişti. Ancak bu ünvanını koruyamayan Bezos bu hafta tahtını Fransız moda devi LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'a kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un 198 milyar dolar serveti, Bernard Arnault'un da 201 milyar dolar serveti var. Bünyesinde Dior, Louis Vuitton, Tag Heuer gibi modanın önde gelen markalarını da barındıran LVMH'nin sahibi Bernard Arnault, 2022 yılında da kısa bir süre dünyanın en zengin kişisi olmuştu.

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