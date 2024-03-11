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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam oranı en yüksek seviyede

11.03.2024 - 13:42 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam oranı en yüksek seviyede | Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri sonrası istihdam oranının yüzde 49 ile en yüksek seviyeye çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in yayınladığı Şubat ayı işsizlik verileri sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz istihdam oranının yüzde 49 ile en yüksek seviyesini gördüğünü belirtti. Yılmaz şunları dedi: 

BEKLENTİLERDEN İYİ PERFORMANS 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; Ocak ayı işsizlik verileri, Aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek %9,1 olarak gerçekleşmiştir.

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İSTİHDAM ORANI ZİRVEDE

İstihdam oranımız da %49’luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.


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