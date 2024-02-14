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Playstation 5 satışları sayesinde Japon devi Sony'den rekor kâr

14.02.2024 - 10:45 | Son Güncelleme :
Playstation 5 satışları sayesinde Japon devi Sony'den rekor kâr | Teknoloji Haberleri

Japon teknoloji devi Sony, oyun konsolu PlayStation satışlarından gelen destek sayesinde 2023'ün son çeyreğinde rekor kâr açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın önde gelen teknoloji üreticilerinden Sony üçüncü mali çeyrekte analist beklentilerini büyük bir farkla aşarak rekor kâr açıkladı. 

Sony üçüncü çeyrekte 3,58 trilyon yen gelir beklentisine karşılık 3,75 trilyon Japon yeni (24,9 milyar dolar) gelir elde etti. 428,4 milyar yen olarak beklenen kâr 463,3 milyar yen oldu.

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Sony'nin finansal bilançoları, piyasadaki popüler oyun konsolu Playstation 5 satışları sayesinde güçlü kalmaya devam etti. Sony, 2023 yılının Ekim ayından Aralık ayına kadar süren mali çeyrekte amiral gemisi PlayStation 5 konsolundan 8,2 milyon adet sattı.


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