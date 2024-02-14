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Aralıkta yumurta üretimi ve inek sütü miktarı arttı

14.02.2024 - 10:59 | Son Güncelleme :
Aralıkta yumurta üretimi ve inek sütü miktarı arttı | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi ve üreticilerden toplanan inek sütü miktarının arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 artarken kesilen tavuk sayısı yüzde 0,9, tavuk eti üretimi yüzde 0,4, hindi eti üretimi yüzde 1,5 azaldı. Ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7, tavuk eti üretimi yüzde 3,7, hindi eti üretimi yüzde 11,3 azaldı. Bir önceki ay 202 bin 143 ton olan tavuk eti üretimi aralık ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 200 bin 333 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 799 milyon 656 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 1 milyar 855 milyon 505 bin adet oldu.

874 BİN 193 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Aralıkta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9, ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,8, ayran üretimi yüzde 9,5, yoğurt üretimi yüzde 3,3, içme sütü üretimi yüzde 8,5, tereyağı üretimi yüzde 6,9 arttı. Ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,7, ayran üretimi yüzde 8,3, yoğurt üretimi yüzde 4,3, içme sütü üretimi yüzde 1,5 arttı; tereyağı üretimi ise yüzde 9 azaldı. Bir önceki ay 810 bin 149 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı aralık ayında yüzde 7,9 oranında artarak 874 bin 193 ton oldu. Bir önceki ay 139 bin 158 ton olan içme sütü üretimi de aralık ayında yüzde 4,7 oranında artarak 145 bin 648 ton olarak gerçekleşti.


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