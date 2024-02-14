İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,0 seviyesinde gerçekleşti.

Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, İngiltere'nin yıllık enflasyon oranı Ocak ayında bir önceki aya göre değişmeyerek sabit kaldı.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak ayında yüzde 4,0 seviyesinde beklentilerin altında gerçekleştiği belirtildi. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi ise yüzde -0,6′ya geriledi.

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