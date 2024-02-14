Küresel piyasalarda bugün... ABD ve Asya'da hisseler düşüşte | Piyasa Haberleri

ABD'de enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi sonucu Asya ve ABD borsaları düşüşte.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Hayal kırıklığı yaratan yüksek ABD enflasyon verilerinin ABD'nin Wall Street borsalarının değer kaybetmesine neden olması ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerinin artmasının ardından Asya'da hisse senetleri Çarşamba günü düştü.

Yatırımcılar ayrıca, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Endonezya'daki başkanlık seçiminin sonucunu yakından izliyorlar.

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Hong Kong'un Hang Seng endeksi Ay Yeni Yılı tatilinin ardından yeniden işlem görmeye başladı ve düşük açılıştan sonra yüzde 0,7 artışla 15.861,77'ye yükseldi. Çin ana karasındaki piyasalar tüm hafta boyunca kapalı kalacak.

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,7 kayıpla 37.703,32'ye geriledi. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 7.574,70 puana, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzdde 1,1 düşüşle 2.623,19 puana geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7, Bangkok'taki SET endeksi ise yüzde 0,6 kayıp yaşadı.

ABD BORSALARI

Salı günü Wall Street'te S&P 500 endeksi, yatırımcıların Fed'in faiz oranlarına indirimleri ne zaman yapacağına ilişkin tahminleri ertelemesiyle yüzde 1,4 düşüşle 4.953,17 puana geriledi. Beklenenden daha yüksek gelen ABD enflasyon verileri, ilk faiz indiriminin ertelenmesine neden olabilir.

Dow Jones yüzde 1,4 düşüşle 38.272,75 seviyesinden kapandı. Nasdaq ise 1,8 düşüşle 15.655,60 puana geriledi.

PETROL DÜŞÜŞTE

ABD ham petrolü, 4 sent düşerek varil başına 77,83 dolara geriledi. Brent ham petrolü 7 sent düşerek varil başına 82,70 dolara geriledi.

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