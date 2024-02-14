Borsa günü yükselişle tamamladı | Borsa İstanbul Haberleri

Dolar 30,7460 TL, euro ise 32,9433 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1964 TL'den alıcı buluyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,2 yükselişle 9014 puandan başladı. Ardından endeks satışların etkisiyle düşüşe geçerek 9 bin puanın altına geriledi. Ancak endeks toparlanarak günü yüzde 0,8 yükselişle 9072 puandan kapattı.

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