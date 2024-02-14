Borsa günü yükselişle tamamladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa günü yükselişle tamamladı
BİST 100 endeksi günü 9072 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,2 yükselişle 9014 puandan başladı. Ardından endeks satışların etkisiyle düşüşe geçerek 9 bin puanın altına geriledi. Ancak endeks toparlanarak günü yüzde 0,8 yükselişle 9072 puandan kapattı.
Dolar 30,7460 TL, euro ise 32,9433 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1964 TL'den alıcı buluyor.
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- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?