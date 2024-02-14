Altının onsu 2 bin doların altında... Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı ne kadar oldu? | Emtia Haberleri

ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla altının ons fiyatı 2 bin doların da altına indi. Kapalıçarşı'da ise altının gramı 2057 TL'den satılıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dün yükseliş seyri izleyen altının ons fiyatı ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2000 dolar seviyesinin altına indi. ABD'de 2023 yılı enflasyonu beklenenden yüksek gelerek yüzde 3,1 olarak açıklanmıştı. Uluslarası piyasalarda altının onsu 1991 dolar seviyesinde işlem görüyor.



YURT İÇİ PİYASALARDA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altının alış fiyatı 2027 TL, satış fiyatı 2057 TL.



Çeyrek altın alış 3342 TL, satış 3410 TL.



Tam altın alış 13245 TL, satış 13476 TL.



Ata altın alış 13652 TL, satış 13865 TL.

Etiketler