  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Altının onsu 2 bin doların altında... Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı ne kadar oldu?
‹ Önceki Haber Zorlu Enerji'den şirket satışı Zorlu Enerji'den şirket satışı Sonraki Haber › Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı

Altının onsu 2 bin doların altında... Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı ne kadar oldu?

14.02.2024 - 09:41 | Son Güncelleme :
Altının onsu 2 bin doların altında... Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı ne kadar oldu? | Emtia Haberleri

ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla altının ons fiyatı 2 bin doların da altına indi. Kapalıçarşı'da ise altının gramı 2057 TL'den satılıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Dün yükseliş seyri izleyen altının ons fiyatı ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2000 dolar seviyesinin altına indi. ABD'de 2023 yılı enflasyonu beklenenden yüksek gelerek yüzde 3,1 olarak açıklanmıştı. Uluslarası piyasalarda altının onsu 1991 dolar seviyesinde işlem görüyor. 

YURT İÇİ PİYASALARDA ALTIN 

Kapalıçarşı'da gram altının alış fiyatı 2027 TL, satış fiyatı 2057 TL. 

Çeyrek altın alış 3342 TL, satış 3410 TL. 

Tam altın alış 13245 TL, satış 13476 TL. 

Ata altın alış 13652 TL, satış 13865 TL. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.072 Değişim: 0,87% Hacim : 132.098 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.918 14.02.2024 Yüksek 9.077
Açılış: 9.015
30,7577 Değişim: 0,17%
Düşük 30,6453 14.02.2024 Yüksek 30,8774
Açılış: 30,7058
33,0040 Değişim: 0,29%
Düşük 32,8746 14.02.2024 Yüksek 33,1749
Açılış: 32,9088
1.965,89 Değişim: -0,08%
Düşük 1.962,23 14.02.2024 Yüksek 1.978,65
Açılış: 1.967,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.