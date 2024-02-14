Zorlu Enerji'den şirket satışı | Piyasa Haberleri

Zorlu Enerji, bağlı ortaklığı "Zorlu Enerji Dağıtım"ın Palmet Enerji'ye satışına karar verdi.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, bağlı ortaklığı "Zorlu Enerji Dağıtım AŞ"nin Palmet Enerji AŞ'ye satışına karar verdi.

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş. iştirak hisselerine sahip Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş.’nin hisselerinin tamamının satışı amacıyla gerçekleştirilen ‘hisse alım anlaşması’ 13.02.2024 tarihinde taraflar arasında imzalandı.

Haberin Devamı

‘Hisse Alım Anlaşması’nı imzalayan Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, "2006 yılından bu yana büyük bir emekle büyüttüğümüz Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerimizi bugün PALMET'e devrediyoruz. Şirketlerimizin büyüme yolculuğunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyor, bu anlaşmanın her iki grup için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan anlaşma ile ilgili olarak görüşlerini paylaşan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Zorlu Enerji olarak uzun bir süredir yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon odaklı yatırımlarımızı güçlendirmeye ve Şirket portföyümüzü bu yönde çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda gaz dağıtım alanında uzun bir süredir başarıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi, yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerimize odaklanmak üzere devretmeye karar verdik. Bu konuda imzaladığımız hisse alım anlaşmasının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Zorlu Enerji olarak önümüzdeki dönemde jeotermal, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeye, enerji teknolojileri ve depolama alanındaki yeni yatırımlarla geleceğin enerjisini bugüne taşıyarak ülkemizin enerjisine enerji katmaya devam edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

PALMET Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray, 100 yıllık Cumhuriyet’in 40 yıllık şirketi olduklarını hatırlatarak, “Türkiye’nin enerji politikaları ve stratejileri doğrultusunda en verimli çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. PALMET Enerji bu satın alma kararını verirken yüksek tüketim hacimli dağıtım bölgelerini operasyon alanına dahil etmek ve doğal gaz ithalat, ihracat, toptan tedarik zincirini kuvvetlendirmek amacıyla yola çıktı. PALMET’in sektördeki deneyimi, sahip olduğu ve geliştirmekte olduğu teknolojik altyapı sistemlerinin daha geniş bir alanda uygulayacak olması artı değeri yükseltecektir. Bu stratejik adım uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedefine ulaşmamızı da destekleyecektir” dedi.

Zorlu Enerji ve PALMET Enerji arasında imzalanan sözleşme ile birlikte Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş.nin hisselerinin devri için süreç başlatılmış oldu.

PALMET Gaz Grup, halen 3 lisans bölgesi, 2 il ve 32 ilçede 1 milyon aboneye hizmet veriyor. Yıllık 6 milyar metreküplük gaz hacmiyle Türkiye’de doğal gaz ticaretinin yaklaşık %10’nu yöneten PALMET Enerji, 956 MW’lık kurulu gücüyle Türkiye’nin en önemli elektrik üreticileri arasında yer alıyor.

Zorlu Enerji tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirket’imizin de dahil olduğu Zorlu Grubu yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde; Şirket’imizin sermayesine %100 iştirak ettiği bağlı ortaklığımız “Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş.” nin sermayesini temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 895.150.000 adet paylarının tamamının, tüm hak ve borçlarıyla birlikte, yasal izinlerin alınması ve kapanış tarihinde Anlaşmada düzenlenen esaslara göre hisse satış bedelinin uyarlanarak ödenmesi kaydıyla, 201308-0 sicil numarası ile İstanbul ticaret siciline kayıtlı Palmet Enerji A.Ş.’ye satışına karar verilmiş olup, taraflar arasında “Hisse Alım Anlaşması” 13.02.2024 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.

Hisse satışı konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirket’imizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 29.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir."

Etiketler