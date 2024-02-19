Oyun devi Nintendo'ya şok! Yeni konsol 2025'e mi ertelendi? | Teknoloji Haberleri

Nintendo'nun yeni çıkarması beklenen oyun konsolu Switch 2'nin 2025'e sarktığını belirten bir rapor, şirketin hisselerini eritti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Nintendo'nun amiral gemisi oyun konsolu Switch'in bir sonraki sürümü olan Switch 2′nin piyasaya sürülmesinin 2025'e erteleneceğini öne süren bir rapor, şirketin hisselerini eritti. Haber sonrası Nintendo’nun Japonya’daki hisseleri yüzde 5,84 düşüşle kapandı.

Bloomberg'in yayınladığı raporda, Nintendo’nun yeni konsolu bu yılın sonuna doğru çıkarmayı hedeflediği ancak oyun yapımcılarına bunun gelecek yıla sarkabileceğini söylediği belirtildi.

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Bu yılın başlarında uzmanlar ise CNBC'E 2024'ün ikinci yarısında yeni bir Switch konsolunun piyasaya sürülmesini beklediklerini söylemişlerdi.

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