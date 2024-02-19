Merkez Bankası'ndan Almanya için resesyon tahmini | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya'nın üretiminin muhtemelen ilk çeyrekte hafif daralarak bu durumun ülkeyi resesyona sürükleyebileceğini söylüyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Almanya Merkez Bankası Bundesbank yayınladığı aylık raporunda, 2024'ün ilk çeyreğinde Alman ekonomisinin daralacağını öngördü. 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 0,3 küçülen Almanya ekonomisi, böylece üst üste iki çeyrek küçülerek resesyona (ekonomik durgunluk) girecek.

Merkez bankası, yavaşlayan dış talepten dolayı azalan tüketici harcamaları ve yurt içi yatırıma kadar ihracat devinin karşı karşıya olduğu bir dizi sorunu sıraladı. Ekonominin, özellikle demiryolu ve havacılık sektörlerindeki son grev dalgasından da etkilenebileceği belirtildi.

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Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Alman ekonomisi, artan enerji fiyatları nedeniyle yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Bir dizi faiz artırımının ardından Almanya'da enflasyon Ocak ayında yüzde 2,9'a geriledi. Ancak enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde ikilik hedefini tutturamadı.

Alman ekonomisi geçen yılın tamamında yüzde 0,3 küçüldü. gözlemciler ekonomide toparlanmanın önceden beklenenden daha yavaş olabileceği konusunda uyarıyorlar. Bundesbank, Aralık ayında 2024 büyüme tahminini Haziran'daki yüzde 1,2'lik tahminden yüzde 0,4'e düşürdü.

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