Mısır Devlet Başkanı Sisi: Süveyş Kanalı'nın gelirleri yüzde 50 azaldı | Genel Haberler

Mısır Devlet Başkanı Sisi, Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirlerin yüzde 50 oranında azaldığını söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Yemen'deki Husi isyancıların gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirlerin bu yıl şu ana kadar "yüzde 40 ila 50 oranında azaldığını" söyledi.

Kanal, Kahire'nin ciddi bir mali krizle boğuştuğu Mısır'ın ana döviz kaynaklarından biri.

Husiler, İsrail'in acımasız saldırıları sonucu harap olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail bağlantısı olan gemileri hedef aldığını söylüyor. Ancak bu saldırılar, birçok büyük gemicilik firmasının Kızıldeniz'den geçişi askıya almasına neden oldu.

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