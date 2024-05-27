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Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'a 6 milyar dolarlık yatırım

27.05.2024 - 14:45 | Son Güncelleme :
Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'a 6 milyar dolarlık yatırım | Teknoloji Haberleri

Ünlü Milyarder Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, 6 milyar dolar yatırım adlı.

Hurriyet.com.t / Ekonomi Servisi 

Milyarder teknoloji kralı Elon Musk'un yapay zeka girişimi xAI, yatırımcılardan 6 milyar dolar topladığını açıkladı. 

Yatırımların Valor Equity Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital ve Suudi prensi Alwaleed Bin Talal'dan geldiği açıklandı. Musk'un aktardığı 18 milyar dolarlık ön yatırım rakamı ile beraber firmanın toplam değerini 24 milyar dolara çıktığı ifade edildi. 

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Şirket yazılı yaptığı açıklamada, "xAI, 6 milyar dolarlık B Serisi finansman turumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyor" dedi.

Musk'ın yeni şirketi yapay zeka alanında OpenAI, Google ve Meta gibi firmalarla rekabet edebilecek kadar yeterli sermayeye sahip dünyadaki birkaç yatırımcıdan biri.

Aynı zamanda Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e de gerçek zamanlı olarak erişebilen Grok adında bir sohbet robotu geliştiriliyor.

Bunun yanında Musk, bu ayın başlarında yatırımcılara xAI'nin gelişimini desteklemek için "gigabilgisayar fabrikası" adı verilen bir süper bilgisayar inşa etmeyi planladığını söylemişti.


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