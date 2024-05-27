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ECB yöneticisi faiz indirimi için tarih verdi

27.05.2024 - 17:20 | Son Güncelleme :
ECB yöneticisi faiz indirimi için tarih verdi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası yöneticisi Olli Rehn, faiz indirimi için Haziran'ı işaret etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi ve Finlandiya merkez bankası başkanı Olli Rehn, euro bölgesindeki enflasyonun sürekli bir şekilde düştüğünü vurguladı. Rehn, Avrupa Merkez Bankası için faiz indirimine başlama tarihi olarak Haziran'ı işaret etti. CNBC'de yer alan habere göre Rehn "Bu dezenflasyonist süreç sayesinde enflasyon %2′lik hedefimize istikrarlı bir şekilde yaklaşıyor. Dolayısıyla para politikası duruşunu gevşetme ve faiz indirimlerine başlamanın zamanı Haziran ayı" diye açıklamada bulundu. 

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Euro bölgesinde enflasyon Nisan ayında %2,4 seviyesinde sabit kalarak, art arda yedinci ayda da %3′ün altına geriledi. Mayıs ayı rakamları Cuma günü açıklanacak.


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