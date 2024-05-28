Emeklilerin kök maaşları yükselecek mi? | Genel Haberler

Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında değişiklik yaşanacak. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı oranı belli olduğunda maaşı 10 bin lira olan herkesin kök maaşı etkilenecek.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

Kök maaş değişikliği için Temmuz ayının ilk haftası bekleniyor. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin maaşına zam yapılacak.

Maaşı 10 bin lira olan ancak kök maaşı daha düşük olan emeklilerin maaşları 10 bin liraya tamamlanarak ödeniyor.

Örnek vermek gerekirse kök maaşı 6 bin lira olan bir emeklinin maaşına 4 bin lira eklenti yapılarak 10 bin liraya tamamlanıyor.

Haberin Devamı

Yukarıdaki örnekte kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin maaşına yüzde 25 oranında zam yapıldığında kök maaşı 7500 liraya çıkıyor. Böylece, devlet 4 bin lira yerine 2 bin 500 lira daha ekleyerek maaşı 10 bin liraya tamamlıyor.

4 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Son açıklanan enflasyonla birlikte dört aylık olarak kök maaşa yansıyacak kümülatif artış yüzde 18,70 oldu. Bu orana Mayıs ve Haziran aylık enflasyon verilerinin kümülatif toplamı eklendiğinde Temmuz ayında kök maaşların ne olacağı belli olacak.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Haberin Devamı

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

Etiketler