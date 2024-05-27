  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • 'Uluslararası yatırımlar hız kazanacak'
‹ Önceki Haber Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Sonraki Haber › Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'a 6 milyar dolarlık yatırım Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'a 6 milyar dolarlık yatırım

'Uluslararası yatırımlar hız kazanacak'

27.05.2024 - 12:28 | Son Güncelleme :
'Uluslararası yatırımlar hız kazanacak' | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin 2021 yılı ekim ayından beri bulunduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Gri listesi’nden Haziran sonunda çıkacağına kesin gözüyle bakıldığını söyleyen BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, "Gri listeden çıkış ile uluslararası yatırımlar hız kazanacak" dedi.

Türkiye’nin gri listeden çıkışı 23-28 haziran tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek FATF Genel Kurulu’nun ardından kamuoyuna duyurulacağı öngörülüyor. Uzmanlara göre Türkiye’nin listeden çıkması halinde bunun hem Türk Lirası varlıklar üzerinde hem de uzun vadeli yatırımların ülkeye girişinde olumlu etkisi olacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin listeden çıkmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimine güçlü bir desteği var. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in liderliğinde önemli reformlar gerçekleştirildi ve tüm kriterler karşılandı. Deyim yerindeyse artık malumun ilanını bekliyoruz. Gri listeden çıkış her açıdan ülkemizi rahatlatacaktır” dedi. 

Haberin Devamı

"DOĞRUDAN YATIRIMLARA POZİTİF YANSIYACAK"

Öncü göstergelerdeki iyileşmelerle haziran ayından itibaren Türkiye ekonomisinin daha farklı bir tabloya kavuşacağına vurgu yapan Dr. Erkan Kork, gri listeden çıkış ile yabancı ilgisinin artacağını ifade ederek, “Özellikle bazı büyük yatırımcıların bu süreci de beklediklerini biliyorum. Bu gerçekleşmenin ardından ülkemize hem para girişinin hem de uluslararası doğrudan yatırımların artacağını düşünüyorum. Türkiye’nin risk primini gösteren CDS, 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana kadar geriledi. Derecelendirme kuruluşları not artışlarını sürdürüyor. Dezenflasyonun tesisi için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ekibi ivedilikle çalışıyor. Bu kararlı duruşla birlikte dezenflasyon sürecinin de Haziran ayından itibaren başlayarak hızlı bir şekilde ilerlediğini göreceğiz. Ekonomimize artan güven ve güçlenen finansal istikrar doğrudan yatırımlara da olumlu bir şekilde yansıyacaktır” diye konuştu.

Haberin Devamı

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: -0,18% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1418 Değişim: -0,26%
Düşük 31,6708 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9338 Değişim: -0,01%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,3294
Açılış: 34,9384
2.430,11 Değişim: 0,48%
Düşük 2.395,53 27.05.2024 Yüksek 2.439,96
Açılış: 2.418,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.