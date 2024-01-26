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Microsoft 1900 kişiyi işten çıkarıyor

26.01.2024 - 10:36 | Son Güncelleme :
Microsoft 1900 kişiyi işten çıkarıyor | Teknoloji Haberleri

Microsoft, yeni satın aldığı oyun birimi Activision Blizzard'dan yaklaşık 1900 çalışanını işten çıkaracak.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'li teknoloji devi Microsoft, oyun firması Activision Blizzard’ı satın aldıktan sonra oyun bölümünün yaklaşık yüzde 9′unu oluşturan 1900 çalışanını işten çıkarıyor. Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının üzerinden üç aydan biraz daha fazla süre geçtikten sonra, işten çıkarmaların planları dahilinde olduğunu söyledi. Spencer, Microsoft’un tüm çalışanlara tam destek sağlayacağını söyledi.

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Bu gelişme üzerine Blizzard eski Başkanı Mike Ybarra, sosyal medya platformu X’te Microsoft ve Blizzard’dan ayrılacağını açıkladı. Microsoft’un oyun stüdyolarının başkanı Matt Booty, Blizzard’ın kurucu ortağı ve birimin tasarım şefi Allen Adham’ın ayrıldığını belirtti. Ayrıca Booty, Blizzard'ın şu an geliştirmekte olduğu oyunu iptal edeceklerini de duyurdu. 

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ YAPIMLARIN ARKASINDAKİ ŞİRKET 

Activision Blizzard, aralarında Call of Duty ve Diablo’nun da bulunduğu birçok büyük oyun serisini piyasaya sürdü. Mobil oyun yan kuruluşu King, Candy Crush Saga’nın arkasındaki firma olarak tanınıyor. 

Microsoft hisseleri, işten çıkarmaların beklenmesi nedeniyle büyük ölçüde yatay seyretti. Microsoft’un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard’ı satın alması, şirketin şimdiye kadar yaptığı en büyük anlaşmaydı. 

Teknoloji yatırımcıları, ekonomik baskılar arttıkça daha yüksek verimlilik ve büyümeye veya kârlılığa giden daha net bir yol beklemeye başladı.

Teknoloji şirketleri son zamanlarda işten çıkarmalarla adını duyuruyor. 2023 yılında Tencent’in sahip olduğu Riot Games’ten TikTok’a ve Discord’a kadar çeşitli şirketler işten çıkarmalarla adını duyurdu. Bu haftanın başlarında eBay 1000 işçiyi işten çıkaracağını açıklarken SAP 8.000 çalışanı kaydıracağını veya satın alacağını söyledi.


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