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Altın fiyatları haftanın son günü ne durumda? Gram altın ne kadar oldu?

26.01.2024 - 10:02 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları haftanın son günü ne durumda? Gram altın ne kadar oldu? | Emtia Haberleri

Dün açıklanan ekonomik veriler sonrası altın fiyatları haftanın son gününde yatay bir seyir izliyor.

Dün açıklanan ABD büyüme verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz açıklaması sonrası altının ons fiyatı uluslararası piyasaya yatay bir seyir izliyor. Altın yatırımcısı ABD Merkez Bankası Fed'in ne zaman faiz indirmeye başlayacağına odaklanmış durumda. Altının onsu uluslararası piyasalarda 2021 dolardan alınırken 2022 dolardan satılıyor. 

YURTİÇİ ALTIN PİYASALARI 

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Kapalıçarşı'da ise altının gramı 2038 TL'den alınırken 2065 TL'den satılıyor. 

Çeyrek altın 3339 TL'den alınırken 3392 TL'den satılıyor. 

Tam altın 13315 TL'den alınırken 13454 TL'den satılıyor. 

Ata altın alış fiyato 13684 TL, satış fiyatı 13815 TL. 


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