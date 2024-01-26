Borsa yükselişini sürdürüyor | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi saat 13:30 itibarıyla yüzde 1,2 yükselişle 8272 puan seviyesinde. Dolar 30,3062 TL, euro ise 32,8313 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1970 TL'den alıcı buluyor.

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