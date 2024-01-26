Çin'den emlak sektörü için kurtarma pakedi | Genel Haberler

Çin, zor durumdaki emlak sektörünü kurtarmak için yeni bir yardım paketi üzerinde çalışıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Çin'in konut bakanlığı yaptığı açıklamada zor durumdaki emlak sektörü için daha fazla kurtarma kredisi sunacağını söyledi. Emlak sektöründeki sorunlar, son yıllarda dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin karşı karşıya olduğu olumsuzlukların başında geliyor. Hükümetin 2020'de aşırı borçlanmaya yönelik kısıtlamaları, birçok emlak şirketinin devasa borçlarla boğuşmasına neden oldu.

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Bazı Çinli yetkililer, "Bazı emlak projelerinin mevcut finansman zorlukları göz önüne alındığında, yerel yönetimlerin finansman desteği verilebilecek emlak projelerinin bir listesini sunacağını belirttiler" şeklinde duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "Proje listelerinin ilk partisi için ay sonundan önce kredilerin kullanılabileceği anlaşıldı" denildi. Raporda, emlak şirketlerine verilecek kredileri denetlemek için ulusal bir organın kurulacağı belirtildi.

1,4 TRİLYON DOLAR KREDİ SAĞLANDI

Yetkililer bu hafta, Çin Halk Bankası'nın Çarşamba günü bankaların rezervde tutması gereken nakit miktarını azaltarak oluşturduğu milyarlarca dolarlık fonlarla, yavaş büyüyen ekonomiyi canlandırmak için yeni önlemler alacağının sözünü verdi. Çin, zor durumdaki emlak sektörü için birkaç tur kurtarma fonu yayınladı. Pekin bu hafta bankalarının geçen yıl gayrimenkule yaklaşık 1,4 trilyon dolar kredi sağladığını söyledi.

Uzun süredir ekonominin yaklaşık dörtte birini oluşturan ve yirmi yıldır göz kamaştırıcı bir büyüme kaydeden emlak sektörü, son yıllarda bazı üst düzey şirketlerin giderek artan borç krizleriyle kuşatılmış durumda. Evergrande ve Country Garden gibi büyük firmalardaki mali sıkıntılar, tamamlanmamış konut projelerinin ve düşen fiyatların olduğu bir ortamda artık konut almak isteyen vatandaşların güvensizliğini artırıyor.

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