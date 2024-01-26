Piyasalarda bugün... Asya ve Avrupa borsalarından karışık seyir... ABD'de rekor | Piyasa Haberleri

Japonya'daki enflasyon verisi ve Çin'in bozulan ekonomisini düzeltmek için açıkladığı kurtarma paketlerinin ardından Asya borsaları haftanın son günü karışık seyretti. Avrupa borsaları Cuma gününe farklılıklar göstererek başlarken ABD'de Perşembe gününü tüm borsalar yükselişle kapadı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Avrupa'nın ana borsaları Cuma günü işlemlere başlarken farklılık gösterdi. Paris ve Londra'da endeks yükselirken, Frankfurt'ta ise hafif düşüş yaşandı.

Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi, Wall Street'teki rekor seviyedeki kapanışların ve önde gelen Asya endekslerinin karışık performansının ardından yüzde 0,7 artışla 7.584,53 puana yükseldi.

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Paris CAC 40 endeksi, lüks devi LVMH hisselerinin güçlü kazanç raporunun ardından yükselişe geçmesiyle yüzde 1,3 artışla 7.560,79 puana ulaştı.

Frankfurt'un DAX endeksi, Almanya'daki tüketicilerin Şubat ayına girerken önemli ölçüde daha kötümser hissettiklerini gösteren önemli bir anketin ardından yüzde 0,2 düşüşle 16.875,68 puana geriledi.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Asya borsaları , ABD ekonomisine ilişkin iyimser haberlere rağmen Cuma günü çoğunlukla düşük seyrederken , Japonya'nın gösterge endeksi, enflasyonun beklenenden daha hızlı yavaşladığını gösteren son veriler sonrasında düştü.

Tokyo Nikkei 225 endeksi haftayı, enflasyonun Ocak ayında beklenenden daha hızlı yavaşlamasının ardından yüzde 1,3 düşüşle 35.751,07 puan seviyesinde tamamladı.

Çin piyasaları, hükümetin hisse fiyatlarını ve emlak sektörünü desteklemek için yaptığı bir dizi hamlenin ardından karışık seyretti.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düşüşle 15.954,86 puana gerilerken, Şanghay endeksi yüzde 0,1 artışla 2.910,22 puana yükseldi.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.478,56 puana yükseldi. Avustralya'da piyasalar ulusal tatil nedeniyle kapalıydı.

ABD'DE REKOR

Perşembe günü Wall Street'te S&P 500 yüzde 0,4 artışla 4.894,16'ya yükseldi ve art arda beşinci günde de rekor kırdı. Dow Jones endeksi yüzde 0,6 artışla 38.049,13 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,2 artışla 15.510,50 puana yükseldi.

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