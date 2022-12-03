İşte geleceğin ekranları | Teknoloji Haberleri

Materyal bilimindeki gelişmeler, devasa Ar-Ge harcamaları ve pazarda fark yaratma isteğiyle beraber görüntülemenin geleceği değişiyor. Yakın gelecekte karşımıza çok farklı formlarda ilginç ekranlar çıkacak.

Hürriyet gazetesinden Volkan Yılmaz'ın haberine göre; dijital ekran teknolojileri kesinlikle hayatımızı değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor. Gün boyu gözümüzü alamadığımız ekranlar, uzun yıllardır bizi kendi dünyamızın dışına çıkaran dijital kapılar oldular. Artık hemen her akıllı ürünün bir ekrana sahip olduğu günümüzde, bu ürünlere yönelik geliştirme çalışmaları artıyor. Güney Kore merkezli Samsung Display ve LG Display firmalarının öne çıktığı bu alanda, Çin merkezli BOE Display firması da ses getiriyor. Teknoloji alanındaki en büyük Ar-Ge harcamalarının merkezinde yer alan ekran teknolojileri, birçok farklı temelde şekilleniyor. Şu sıralar firmalar daha çok katlanabilen esnek OLED ekranlar üzerine odaklanıyor. Bu hali hazırda ticari hale getirilen ekranlar, katlanabilir telefon ve katlanabilir dizüstü bilgisayar gibi birçok yenilikçi ürünü hayatımızın bir parçası haline getiriyor. Katlanabilir yapılarına rağmen uzun ömürlü bu ekranlar, oldukça yüksek kaliteye sahipler ve her yeni versiyonları ile daha az enerji ile çalışır hale geliyorlar. İşi bir adım öteye taşıyan isimler de bulunuyor.

ESNEK YAPIDA

Örneğin kısa süre önce LG Display firması adeta bir kumaş kadar esnek bir ekranı görücüye çıkarttı. Boyu çekilerek 12 inç seviyesinden 14 inç seviyesine kadar uzatılabilen bu ilginç renkli ekran, büyük bir gelecek potansiyeli ortaya koyuyor. LG Display, bu teknoloji ile üzerinde ekran olan kıyafetlerin, çantaların ve hatta mobilyaların üretilebileceğini belirtiyor. Akıllı koltuk gibi şu an uçuk gelen bazı ürünleri mümkün kılacak bu ekran teknolojisi, şimdilik prototip aşamasında yer alıyor olmasına rağmen ticari kullanımdan çok uzakta bulunmuyor. Ekran teknolojilerinde yukarıda da dediğim gibi başka alanlar da yer alıyor. Örneğin bir firma “elektronik mürekkep” temelli ekranları geleceğe taşıyor. Bu firmanın adı E-Ink ve şirket sürekli olarak yeni nesil elektronik mürekkep temelli ekranlar ile karşımıza çıkıyor. Bu alanda renkli ve katlanmaya dayanıklı çözümler hazırlayan firma, boyutları da gittikçe büyütüyor. E-Mürekkep ekranlar LCD ekranlardan farklı bir çalışma mantığına sahipler ve özellikle çok düşük enerji ihtiyaçları ile öne çıkıyorlar. Çözünürlük seviyeleri ve PPI seviyeleri düzenli olarak artan bu ekranlar, özellikle elektronik kitap ürünlerinde fark yaratmayı sürdürüyor.

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR

Geleceğin giyilebilir cihazlarına güç verecek ekranlar özelinde de çalışmalar yapılıyor. Birçok firma çok yüksek inç başına piksel sayısına (PPI) sahip ekranlar geliştiriyorlar. Bu ekranlar direkt olarak artırılmış ve sanal gerçeklik başlıkları için tasarlanıyor ve gözlerin çok yakınında durdukları için yüksek PPI değerleriyle çok net bir görüntü vermek üzere hazırlanıyorlar. Ekran teknolojilerinin temel altyapısı da değişiyor. Pazar standart LCD’lerden uzaklaşıyor, daha fazla sayıda OLED ekran karşımıza çıkıyor. OLED ekranlar, gerçek siyahlar ve canlı renkler ile fark yaratıyor ve artık televizyonlar yanında monitörlerde de aktif olarak kullanılıyor.

ŞEFFAFLIK HAMLESİ

Firmalar fütüristik denemeler yapmaktan çekinmiyor. Örneğin birçok panel üreticisi, şeffaf ekranlar üzerinde çalışıyor. Bilimkurgu filmlerinde sık sık görülen ekranlar, şu an çok yaygın değiller ancak ticari olarak kullanıma çıkarılmış ürünlere dahi güç veriyorlar. Örneğin Xiaomi’nin şeffaf ekrana sahip akıllı televizyon modeli var. Bu tarafta çalışmaya devam eden firmalar, bu paneller özelinde de birçok farklı gelecek hayalleri kuruyorlar. Günün birinde şeffaf akıllı telefonların, tabletlerin, bilgisayarların hayatımıza girmesi, her pencerenin şeffaflık özelliğine sahip bir ekran haline getirilmesi amaçlanıyor. Firmalar otomobil camlarını devasa bir HUD ekranı haline getirme hayalini de kuruyor.

KENDİ KENDİMİZE MESAJ ATACAĞIZ

Artık WhatsApp’ta kendi kendinize mesaj atabiliyorsunuz. Önce belirli bir kitle için açılan özellik herkes için aktif edildi. Bu özelliği çoklu cihaz kullanımları odağında geliştiren firma, aynı zamanda kişilerin ayrı bir not uygulaması kullanmak yerine kendi kendisine mesaj atmasını ve WhatsApp içerisindeki bazı verileri kendisine mesaj atarak depolamasını hedefliyor.

AKTÖRLERİ GENÇLEŞTİREN TEKNOLOJİ

Disney firmasının bilimsel araştırma departmanı Disney Research, FRAN adını verdikleri teknoloji ile aktörleri isterse yaşlandırabiliyor isterse de çok daha genç hale getirebiliyor. Görüntü bozuklukları yaratmayan ve otomatik olarak çalışan sistem, yapay zeka sistemlerinden güç alıyor ve ticari kullanıma geçirilebilecek kadar iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Sistemin Hollywood dünyasında büyük bir popülerlik elde etmesi bekleniyor.

MUSK VE COOK GÖRÜŞTÜ

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk ile Apple CEO’su Tim Cook, sürpriz bir adımla Apple’ın genel merkezinde bir araya geldi. Apple ya da Tim Cook tarafından bir açıklama yapılmadı. Musk ise “Beni Apple’ın güzel merkezini gezdirdiği için Tim Cook’a teşekkür ederim. Aramızda güzel bir konuşma oldu. Diğer konuların yanı sıra, Twitter’ın App Store’dan kaldırılabileceği konusundaki yanlış anlaşılmayı çözdük. Tim, Apple’ın bunu yapmayı hiç düşünmediğini açıkça belirtti” açıklamasında bulundu. Musk, bu görüşmeden önce Apple’ın Twitter’a reklam vermeyi azaltmasını ve Apple’ın App Store’da aldığı yüzde 30’luk komisyonu oldukça eleştirmişti. Öte yandan Musk, tepki çeken bir adım attı ve Twitter’da genel af başlattı. 10 binden fazla takipçisi olan yaklaşık 62 bin hesabın yasağını kaldırdı.

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