Şirketlerin kârlılıkları sürdürülebilir olmalı | Ekonomi Haberleri

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) tarafından düzenlenen Vergi Konferansı’nda; vergi alanındaki önemli gündem konuları, düzenlemeler ve uygulamalar EY liderlerinin ve farklı sektörlerden uzmanların katılımıyla tüm boyutları ile tartışıldı.

‘Geleceği bugünden inşa etmek’ temasıyla 23 Kasım’da fiziki, 24 Kasım’da ise online olarak düzenlenen etkinlikte uzmanlar görüşlerini paylaştı. EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, “Türkiye üretken, çalışkan, girişimci karakteri olan bir ülke ve gücümüz büyük ölçüde buradan geliyor. Enflasyon günümüzün en çok konuşulan konularından biri. Bu ortamda, finansman ve nakit yönetimi birçok şirketin en önemli konularından. Mali tabloların doğru hazırlanması, doğru sunulması ve vergilerin reel tablolar üzerinden verilmesi oldukça önemli. Son dönemde elde edilen kârlara baktığımızda büyük kısmının; satışların düştüğü, arz mevcutken talebin yetersiz olduğu pandemi döneminde birikmiş stokların enflasyonist dönemdeki satışından geldiğini görüyoruz. Mevcut koşullarda bu kârların ne kadar sürdürülebilir olduğu sorusu önem kazanıyor. Bu dönemde enflasyon muhasebesinin uygulanmasını gerektiren bütün şartların mevcut olduğunu görüyoruz. Bu konularda şirketlerin önünü açacak politikaların geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

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