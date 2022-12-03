Erken aşama girişimlere 150 bin dolar destek | Ekonomi Haberleri

Sabancı Topluluğu, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF (Almost Ready to Fly – Neredeyse Uçmaya Hazır) programını hayata geçirdi.

Sabancı ARF’ın detaylarının aktarıldığı basın toplantısında, topluluk içinden ve dışından erken aşama girişimlere mentorluk, işbirliği ve yatırım desteği sunulacağı belirtildi ve toplam 14 girişimin de eğitim ve mentorluk programlarına başladığı aktarıldı. Program kapsamında, girişimcilere 30 bin dolara kadar nakit destek imkânı sağlanacağının açıklandığı toplantıda, final gününde seçilen girişimlere ise 150 bin dolara kadar, Sabancı ARF tohum yatırımı yapılacak.

ARTIK FİKİR DAHA ÖNEMLİ

Toplantıda konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Yatırımlarımızın yüzde 25’ini ana işlerimizi korumak ve büyütmek için planlarken, yüzde 75’ini yeni ekonomi alanındaki yatırımlarımıza ayırıyoruz. Finansman dünyada yaşanan dönüşümün önemli bir ayağı. Ancak paranın sahibi olan kurumlar artık doğru fikirleri arıyorlar. Dolayısıyla bugün asıl odaklanılması gereken para ya da finansman değil, ‘fikir’. Çünkü iyi fikirleri geliştirirsek, olgunlaştırırsak, finans kaynakları bu fikirlerin peşinde koşacaktır. Sabancı ARF bence bu bakış açısının çok güzel bir örneği” dedi.

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün ise “Sabancı ARF ile erken aşama girişimlere destek vererek, onların müşteri ve paydaş haritalarını genişletmelerine olanak sağlayacağız. Özetle, ‘fikirden değere’ giden bu sürecin birçok önemli unsuru var ve artık Sabancı ARF da bu sürecin içerisinde yer alan çok önemli bir parça” diye konuştu.

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