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Ar-Ge’ye 8.3 milyar Euro yatırım

03.12.2022 - 10:34 | Son Güncelleme :
Ar-Ge’ye 8.3 milyar Euro yatırım | Ekonomi Haberleri

Türkiye’de 300 çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren, toplamda 190 ülkede 16 binden fazla kişiyi istihdam eden küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümleri sağlayan Amadeus Türkiye ve Bulgaristan Genel Müdürü, Kuzey, Doğu, Merkez ve Güney Avrupa İş Ortağı Pazarlar Satış Direktörü Eric Willems, seyahat edenlerin pandemi sonrası kısıtlamalarla nasıl mücadele edeceğini artık öğrendiğini belirtti.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Willems, “Amadeus, 2004’ten bu yana Ar-Ge’ye 8.3 milyar Euro yatırım yaptı. Amadeus Türkiye olarak da seyahat dağıtım teknolojisi, havayolları BT teknolojisi ve havalimanı BT teknolojisi alanlarında büyümeye ve gelişmeye odaklandık” dedi ve Türkiye’deki yatırımlarını artırma sinyali verdi. Amadeus’un İngiltere, İrlanda, İskandinavya ve Merkez, Doğu ve Güneydoğu Avrupa Seyahat Satışları Kıdemli Başkan Yardımcısı, İtalya Genel Müdürü Francesca Maria Benati ise “İnsanlar ne olursa olsun pandemiden sonra seyahat etme kararlılığını gösterdi. Bu sene turizm tüm dünyada 2020 ve 2021’e kıyasla çok daha iyi geçti” diye konuştu.

SEYAHAT HACMİNDE TOPARLANMA

Amadeus’un Microsoft ile gerçekleştirdiği yeni işbirliğiyle seyahat havayolları, havaalanları, oteller, seyahat satıcıları ve diğer paydaşlar için tüm kaynaklardan gelen içeriği düzenleyecek, farklı satış kanallarına ulaştıracak ve aynı zamanda yeni iş ortakları dahil edecek tek bir bulut tabanlı seyahat platformu oluşturduklarını kaydeden Eric Willems, “Salgının farklı aşamalarına ve neredeyse tüm yıl süren belirsizliğe rağmen seyahat hacmi hem rezervasyon hem de yolcu trafiği açısından toparlanmaya devam etti ve her çeyrekte artış gösterdi. Yükseliş trendi geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” diye konuştu. Amadeus’un pandemi sürecinde yaptıkları ile ilgili olarak Francesca Maria Benati de şunları söyledi: “ Bunlardan bir tanesi, Amadeus Ticket Changer gibi araçları nasıl kullanacakları yönünde ücretsiz eğitimler vermek oldu. Salgının başında bu araç, yolcuların biletlerini ve uçuşlarını yeniden biletlendirmek için kullanılan otomasyona dayalı bir enstrümandı.”


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