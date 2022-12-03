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Bakan Nebati 'Yükümlülüklerini kaldırdık' dedi ve açıkladı

03.12.2022 - 10:39 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati 'Yükümlülüklerini kaldırdık' dedi ve açıkladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerinin kaldırdığını açıkladı.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık.

Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükellefimizden 1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek.

Bakanlık olarak mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." 


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