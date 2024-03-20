Google'a 250 milyon euroluk ceza | Teknoloji Haberleri

Fransa Rekabet Kurulu, ABD'li teknoloji devi Google'a medya kuruluşlarının yaptığı haberler üzerinden kazandığı paralarla ilgili kural ihlali yaptığı gerekçesi ile 250 milyon euro para cezası kesti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Fransa, medya şirketlerine içerikleri ile ilgili ödeme yapma şartlarına ilişkin bir anlaşmayı ihlal ettiği için Google'a 250 milyon euro para cezası vereceklerini söyledi. AFP'nin haberine göre Fransa Rekabet Kurumu yaptığı açıklamada, para cezasının 2022'de verilen taahhütlere uymamaktan kaynaklandığını söyledi. Kurum ayrıca Google'ı haber yayıncılarıyla içeriklerinin kullanımı karşılığında ne kadar tazminat ödeneceği konusunda pazarlık yapmamakla suçladı.

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Google ve diğer çevrimiçi platformlar, gelirleri medya şirketleri ile paylaşmadan haberlerden milyarlarca dolar kazanmakla suçlanıyor. AB, haber üreticilerinin para kazanmasına olanak tanıyan yazılı basının içeriklerini kullanma karşılığında tazminat talep etmesine olanak tanıyan bir telif hakkı düzenlemesi oluşturdu.

Fransa, kuralların uygulandığı ilk yer oldu. Google ve Facebook, web aramalarında gösterilen makaleler için bazı Fransız medyasına ödeme yapmayı kabul etti. 2022'de Fransız düzenleyiciler, Google'ın haber kuruluşlarıyla adil bir şekilde pazarlık yapma taahhütlerini kabul etti.

Anlaşmaya göre ABD'li teknoloji devi, haber gruplarına telif hakkı şikayeti aldıktan sonraki üç ay içinde şeffaf bir ödeme teklifi sunmak zorunda. Fransız dergi ve gazetelerini temsil eden kuruluşların yanı sıra Agence France-Presse (AFP) de 2019 yılında düzenleyici kuruma dava açmıştı.

Google, içerik için ödeme yapma fikrine karşı yoğun bir mücadele verdi ve daha önce de medya kuruluşları ile pazarlık yapmadığı için 2021'de 500 milyon euro (530 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

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