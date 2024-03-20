  • Bigpara
  • Faiz
  • Faiz Haberleri
  • ECB Başkanı Lagarde: Verileri takip edeceğiz
‹ Önceki Haber Google'a 250 milyon euroluk ceza Google'a 250 milyon euroluk ceza Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon düştükçe işçiye, emekliye yansıtacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon düştükçe işçiye, emekliye yansıtacağız

ECB Başkanı Lagarde: Verileri takip edeceğiz

20.03.2024 - 14:42 | Son Güncelleme :
ECB Başkanı Lagarde: Verileri takip edeceğiz | Faiz Haberleri

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde olası faiz indirimleri hakkında açıklamada bulundu. Lagarde alınacak kararlarda ekonomik verilerin takip edileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz kararında ekonomik verilerin takip edileceğini söyledi. Ayrıca Lagarde bu verilere bağlı olarak toplantıdan toplantıya kararların değişeceğini ve gelen yeni bilgilere yanıt vereceklerini ifade etti. 

Lagarde yaptığı konuşmada şunları dedi:

İlk olarak, kararlarımız veriye bağlı ve toplantıdan toplantıya değişecek, yeni bilgiler geldikçe bunlara yanıt verecektir. Bu, ilk faiz indiriminden sonra bile belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunamayacağımız anlamına gelmektedir.

İkinci olarak, politika çerçevemiz gelen verileri işlemek ve uygun politika duruşunu kalibre etmek için önemli olmaya devam edecektir. Aynı zamanda, üç kritere verilen göreceli ağırlıkların düzenli olarak incelenmesi gerekecektir.

Son Yönetim Konseyi toplantımızdan sonra, politika kararlarımızla ilgili veriler söz konusu olduğunda, Nisan ayına kadar biraz daha fazlasını, Haziran ayına kadar ise çok daha fazlasını bileceğimizi söylemiştim.

Haberin Devamı

Önümüzdeki aylarda, politika döngümüzün bir sonraki aşamasına geçmek için önümüzdeki yola yeterince güvenip güvenmediğimizi değerlendirmemize yardımcı olacak daha fazla veri alacağız. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.958 Değişim: 0,32% Hacim : 64.261 Mio.TL Son veri saati : 15:51
Düşük 8.905 20.03.2024 Yüksek 8.997
Açılış: 8.932
32,3901 Değişim: 0,13%
Düşük 32,2582 20.03.2024 Yüksek 32,4490
Açılış: 32,3476
35,1637 Değişim: -0,08%
Düşük 35,1025 20.03.2024 Yüksek 35,3670
Açılış: 35,1909
2.241,32 Değişim: -0,14%
Düşük 2.238,16 20.03.2024 Yüksek 2.251,48
Açılış: 2.244,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.