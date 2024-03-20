Akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklik... EPDK açıkladı: Tek tip olacak | Emtia Haberleri

Akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklik... EPDK açıkladı: Tek tip olacak
EPDK'nın hazırladığı yeni düzenleme taslağına göre akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamayacak.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı.
Taslağa göre 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 6 ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları metinden çıkarıldı e aynı maddeye "Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz." fıkrası eklendi.
Taslak ile aynı tür akaryakıtlarda fiyat farkı uygulanmaması hedefleniyor. Yapılan düzenlemeyle istasyonlarda satılan aynı tür akaryakıtlar farklı isimlendirilmeden satılacak. Söz konusu Taslak Karar 05/04/2024 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.
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