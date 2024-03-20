Küresel piyasalarda bugün... Borsalar Fed kararı öncesi karışık seyrediyor | Genel Haberler

Asya piyasaları Çarşamba günü Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklenen yönlendirmesi öncesinde çoğunlukla yükselişte. Avrupa borsaları ise Fed öncesi düşüşte.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı. Salı günü Japonya Merkez Bankası gösterge faiz oranını 17 yıl sonra ilk kez artırdı ve oranı yüzde eksi 0,1'den yüzde 0 ila 0,1 aralığına yükseltti. Karar ardından ABD doları, Japon yeni karşısında değer kazandı. Dolar 150,87 yenden 151,46 yene yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesini gördü.

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Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 16.580,95 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 0,5 artışla 3.077,99 puana yükseldi.

Çin beklendiği gibi Çarşamba günü gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmedi. Ekonomi iyileşme işaretleri verirken emlak piyasası istikrarsızlığını sürdürüyor.

Diğer yandan Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.695,80 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 artışla 2.690,48 puana, Tayvan'da Taiex endeksi ise yüzde 0,4 kayıpla kapandı.

AVRUPA DÜŞÜŞTE



Avrupa borsaları Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarına ilişkin kararı öncesinde düşüşle açıldı. Londra'nın FTSE 100 Endeksi, resmi verilerin İngiltere enflasyonunun Şubat ayında Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 3,4'e yavaşladığını göstermesine rağmen neredeyse yüzde 0,1 düşerek 7.732,56'ya geriledi.

Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 8.148,44 puana gerilerken, Frankfurt DAX endeksi 17.979,94 puanda yatay seyretti.

ABD BORSALARI

Wall Street borsalarında Salı günü S&P 500 endeksi yüzde 0,6 artışla 5.178,51 puana ulaşarak geçen haftaki tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,8 artışla 39.110,76 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4 artışla 16.166,79 puana yükseldi.

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International Paper hisseleri, yatırım şirketi KKR'nin yöneticilerinden Andrew Silvernail'in yeni CEO olarak atamasının ardından yüzde 11 artışla S&P 500'deki en büyük kazancı elde etti. Unilever'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hisseleri, dondurma kısmının ayrılacağının açıklamasının ardından yüzde 2,8 arttı. Nvidia hisseleri ise 1,1'lik bir kazanca yöneldi.

GÖZLER FED'DE

Wall Street'in odak noktası ise bu akşam açıklanacak Fed kararları. Fed, faiz oranlarına ilişkin son toplantısına Salı günü başladı ve kararını günün ilerleyen saatlerinde açıklayacak. Yaygın beklenti, ana faiz oranını yirmi yılın en yüksek seviyesinde bırakması yönünde. Yatırımcıların umudu, Fed'in bu yılın sonunda hala üç kez faiz indirimi beklediğini göstermesi.

Bank of America'daki stratejistler, Fed yetkililerinin medyan üyenin 2024'te hala üç faiz indirimi beklediğini gösteren tahminlere bağlı kalmasını bekliyor. Ancak Mark Cabana liderliğindeki stratejistlere göre bu yakın bir tahmin ve riskler daha az kesinti sinyaline doğru yöneliyor.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 28 sent kayıpla varil başına 82,45 dolara geriledi. Brent ham petrolü 20 sent düşerek varil başına 87,18 dolara geriledi.

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