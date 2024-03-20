İngiltere'de enflasyon Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyede | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de Şubat ayı enflasyonu yüzde 3,4 olarak beklentilerin altında açıklandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiltere'nin yıllık enflasyon oranının bir önceki aydaki yüzde 4,0 seviyesinden Şubat ayında yüzde 3,4'e geriledi. Enflasyon rakamları Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi. Bloomberg anketine göre tüketici fiyatlarının Şubat ayında yüzde 3,5 oranında artması bekleniyordu.

Beklenenden biraz daha iyi olan düşüşe rağmen enflasyon, İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde iki hedefinin oldukça üzerinde kalıyor.

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MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) son düzenli para politikası toplantısının ardından Perşembe günü yapılacak bir duyuruda ana faiz oranını sabit tutması bekleniyor. Ancak analistler haziran ayında olası bir faiz indirimi öngörüyor.

ONS baş ekonomisti Grant Fitzner, enflasyonda düşüşün ana sebebinin gıda fiyatları olduğunu ve fiyatların geçen yılki büyük artışa kıyasla bu yıl neredeyse hiç değişmediğini söyledi. ONS, aylık bazda TÜFE'nin Şubat 2023'teki yüzde 1,1 artışa kıyasla geçen ay yüzde 0,6 arttığını söyledi.

ENFLASYONUN HEDEFİNE ULAŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Maliye Bakanı Jeremy Hunt haberi memnuniyetle karşıladı. Kendisi yaptığı açıklamada, "Enflasyonun sadece kararlı bir şekilde düşmedi, aynı zamanda aylar içinde yüzde iki hedefine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu, büyümeyi artırma tutkumuzda daha fazla ilerlemeye olanak sağlayabilecek daha iyi ekonomik koşullara zemin hazırlıyor" dedi.

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