Borsa İstanbul yatay seviyede | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul yatay seviyede
BİST 100 endeksi 8932 puan seviyesinde.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,03 yükselişle 8932 puan seviyesinden başladı.
Dolar 32,337 TL, euro 35,215 TL seviyesinde. Gram altın ise 2245 TL'den alıcı buluyor.
Etiketler
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?