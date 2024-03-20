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Bay Yen: Japonya para birimine müdahale gelebilir

20.03.2024 - 09:57 | Son Güncelleme :
Bay Yen: Japonya para birimine müdahale gelebilir | Döviz Haberleri

"Bay Yen" olarak bilinen ünlü ekonomist Eisuke Sakakibara, dolar karşısında değer kaybeden Japon yenine müdahale gelebileceğini söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya Maliye Bakanı eski Yardımcısı ekonomist Eisuke Sakakibara Japon yeninin, dolar karşısında 155 ila 160 seviyesine gerilemesi durumunda para birimine müdahale gelebileceğini belirtti. 

Şu anda Hindistan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı olarak görev yapan Sakakibara "155, 160 seviyeleri biraz aşırı. Böyle bir durumda yene müdahale edebilirler" dedi. Deflasyon döneminin sona erdiğini söyleyen Sakakibara, yenin bu yılın sonunda ya da 2025'in başında 130 seviyesine kadar güçlenmesini beklediğini hatırlatarak "Enflasyon dönemi yaklaşıyor" dedi. Keiko Üniversitesi'nde de görev yapan eski bakan yardımcısı, Japonya'da "Bay Yen" (Mr. Yen) olarak biliyor. 

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JAPONYA NEGATİF FAİZ POLİTİKASINI SONLANDIRDI 

Japonya Merkez Bankası (BoJ), dün aldığı kararla 2016'dan bu yana süren negatif faiz politikasını sonlandırdı. Banka yüzde -0.10 olan faiz oranını yüzde 0 ile 0.10 arasında belirledi. Böylece 8 yıllık negatif faiz sarmalı sona ermiş oldu. Karar sonrası yen, dolar karşısında 150,96 seviyesine geriledi. Euro ise 163,99 yen seviyesine çıkarak son 4 ayın zirvesini gördü. 


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