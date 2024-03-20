Avrupa Birliği Ukrayna'dan ithal ettiği bazı tarım ürto ünlerine kısıtlama getiriyor | Genel Haberler

Avrupa Birliği, Ukrayna'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerine sınırlama getiriyor. AB üye ülkelerindeki çiftçiler, Ukrayna'dan gümrüksüz tarım ürünleri alınmasını uzun süredir protesto ediyorlardı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

AB üye ülkeleri, Rusya'nın işgalinin ardından izin verilen bazı Ukrayna tahıl ürünlerinin gümrüksüz ithalatına sınırlama getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. AFP'nin haberine göre bu tahıl ürünlerinin ithalatı, AB'deki çiftçilerin şiddetli protestosuna maruz kalıyordu.

Anlaşma, 2022'de verilen tarife muafiyetini bir yıllığına yeniliyor. Anlaşma, yulafın yanı sıra yumurta, kümes hayvanları ve şekeri de ucuz ithalatın piyasaya taşmasını önleyen ithalat korunmalarına sahip ürünler listesine ekliyor. Ancak Buğday ve arpa koruma listesine eklenmeyecek.

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Avrupa Parlamentosu bir basın açıklamasında, düzenlemenin kümes hayvanları, yumurta ve şekerin yanı sıra yulaf, mısır, kabuğu çıkarılmış tane ve bal için acil durum freni sağladığını söyledi.

27 ülkeden oluşan blok, Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna ekonomisini ayakta tutmaya yardımcı olmak amacıyla Ukrayna ithalatına uygulanan gümrük vergilerini düşürdü.

ÇİFTÇİLERİN HOŞNUTSUZLUĞU

Çatışmaların üzerinden iki yıl geçtikten sonra, AB'li çiftçiler, daha katı AB kurallarına bağlı olmayan Ukraynalı üreticilerden yapılan daha ucuz ithalatlar nedeniyle zarar gördüklerinden şikayet ediyor ve bu konu blok çapında öfkeli protestolara neden oluyor.

Polonyalı çiftçiler, savaştan zarar gören komşularından yapılan ithalata öfkeyle Ukrayna sınırındaki kontrol noktalarını kapattılar. Bu hafta protestolarını Almanya ile olan batı sınırına kadar genişlettiler.

AB başkanı Ursula von der Leyen, Cuma günü Polonya lideri Donald Tusk ile yaptığı görüşmenin ardından Brüksel'in Rusya'dan tarımsal ithalata kısıtlama getirmeyi düşündüğünü söyledi.

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Avrupa Parlamentosu, milletvekillerinin ayrıca Ukrayna'nın buğday ithalatında artış olması durumunda harekete geçilmesi konusunda Avrupa Komisyonu'ndan kesin taahhütler aldığını söyledi.

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