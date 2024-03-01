Elon Musk'tan yapay zeka çılgınlığını başlatan Altman'a dava | Teknoloji Haberleri

Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi piyasaya süren OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'a dava açtı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Elon Musk, OpenAI ve CEO’su Sam Altman’a, dava açıyor. CNBC'nin haberine göre Musk'ın avukatları, OpenAI kurucularının milyarder iş insanı ile yaptıkları anlaşmaya uymadıklarını iddia ediyor.

San Francisco mahkemesinde açılan davada Musk’un avukatları, Altman ve OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman’ın Musk ile 2015 yılında iletişime geçtiğini ifade ediyor. Avukatlar OpenAI kurucularının insanlığa fayda yapay genel zeka geliştirecek kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurmaya karar verdiklerini söyleyerek Musk'ı kendilerine yardım etmeye ikna ettiklerini dile getiriyor.

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ANLAŞMAYA UYULMADI İDDİASI

Ancak Musk'ın avukatları şirketin Musk ile yapılan anlaşmaya uymadığını dile getiriyor. Avukatlar, OpenAI'ın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft’un bir yan kuruluşuna dönüştürüldüğünü ve OpenAI’nin Microsoft’un kârını maksimuma çıkarmaya odaklandığını öne sürüyor.

Musk’un avukatları, davanın OpenAI'nin Microsoft yararına değil Musk ile yapılan anlaşma sonucu insanlık yararına yapay zeka geliştirmeye devam etmesi gerektiği amacıyla açıldığını vurguluyor.

2015 yılında OpenAI’nin kurucu ortağı olan Musk, yapay zekanın nükleer silahlardan potansiyel olarak daha tehlikeli olduğunu söyledikten dört yıl sonra 2018′de firmanın yönetim kurulundan istifa etti. OpenAI ise daha sonra Microsoft'tan milyarlarca dolar yatırım aldı.

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