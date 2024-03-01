  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Türk Telekom'dan IBM ile işbirliği
‹ Önceki Haber Elon Musk'tan yapay zeka çılgınlığını başlatan Altman'a dava Elon Musk'tan yapay zeka çılgınlığını başlatan Altman'a dava Sonraki Haber › Turkcell Genel Müdürü Koç: Turkcell’in her yatırımı, Türkiye’nin dijital geleceğine yatırımdır Turkcell Genel Müdürü Koç: Turkcell’in her yatırımı, Türkiye’nin dijital geleceğine yatırımdır

Türk Telekom'dan IBM ile işbirliği

01.03.2024 - 17:23 | Son Güncelleme :
Türk Telekom'dan IBM ile işbirliği | Teknoloji Haberleri

Türk Telekom, SMA Mobil Dünya Kongresi’nde teknoloji devi IBM ile işbirliğini duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen iletişim ve bilgi teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarına devam ediyor. İçerik yönetim altyapısına IBM Cloud Pak for Business Automation uygulamasını entegre eden Türk Telekom, yeni nesil teknolojileri iş süreçlerinde de uygulamayı sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, Red Hat OpenShift mimarisine uyumlu IBM Cloud Pak for Business Automation, kullanıcılara genişletilebilir ve ölçeklenebilir bir ortamla birlikte gelişmiş dinamik içerik yönetimi de sağlıyor. Bu kapsamda; esnek bir yapı oluşturmak ve sistemi bulut platformunda taşınabilir hale getirmek amacıyla, IBM iş ortağı AKSIS ile çalışan Türk Telekom, mobil telekomünikasyon hizmetlerini dijital ortamda yürüterek, hızlandırmak adına tasarlanan IBM Cloud Pak for Business Automation'ı kullanmak üzere mevcut Filenet ve çevre sistemlerini güncelledi. Erişim sürelerini milisaniye seviyelerinde koruyarak operasyonlarında yüzde 99,95 operasyonel mükemmellik seviyesine ulaşan şirket, yüzde 70'e varan iyileşmeye ulaşmanın yolunu açtı. Cloud uyumlu yapıya geçen sistemin taşıma çalışmaları devam ediyor.

Haberin Devamı

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Sadece bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde, Türkiye’nin dijital dönüşümünü de öncülük ediyoruz. Dijitalleşme sürecini kültürel bir dönüşüm olarak görüyoruz. Bu sebeple, bireylerden kurumlara kadar herkesin dijitalleşme süreçlerine uçtan uca katkı sağlıyoruz. Bu kültürel değişimin lokomotifi bir şirket olarak, bugüne kadar Türkiye’nin dijital dönüşümünü sahiplenerek, yön veren bir kuruluş olduk. Bu kapsamda; dijitalleşmeye yönelik çalışmalarımıza bir yenisini ekledik. İş süreçlerimizde başlayan dijitalleşmeyi her geçen gün yeni kanallara taşıyarak, müşterilerimize de farklı deneyimler sunuyoruz. Ürünlerimizle, projelerimizle, Ar-Ge çalışmalarımız ve yatırımlarımızla başta kendi müşterilerimiz olmak üzere, hayatın her alanına ve her noktasına dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz çözüm ve hizmetlerimizi üstlendiğimiz misyon ile daha ileriye taşıyarak, sektörümüz ve müşterilerimiz için kalıcı değer oluşturmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

IBM Global Telekom Endüstrisi Başkan Yardımcısı Craig Wilson, "IBM Ekosistem ortağı AKSIS ile birlikte şirketin operasyonel mükemmelliğini daha ileri seviyeye taşımayı hedefledik. Bu bağlamda, IBM ve Red Hat'in bulut uyumlu iş otomasyon çözümlerini sunarak Türk Telekom ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği, gelişen dijital ortamda yeniliği teşvik eden ileri teknoloji çözümler sunma taahhüdümüzü temsil ediyor" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3584 Değişim: 0,40%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0318 Değişim: 0,49%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,59 Değişim: 2,37%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.102,87
Açılış: 2.052,86
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.