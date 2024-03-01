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Euro bölgesi enflasyonu geriledi

01.03.2024 - 13:14 | Son Güncelleme :
Euro bölgesi enflasyonu geriledi | Emtia Haberleri

Euro bölgesi enflasyonu Şubat ayında yüzde 2,6 olarak açıklandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

AB tarafından açıklanan resmi verilere göre, gıda ve içecek fiyatlarındaki artış oranındaki keskin yavaşlama sayesinde Euro Bölgesi enflasyonu Şubat ayında düşmeye devam etti.

AB istatistik kurumu, tüketici fiyatlarında bir yıl öncesine göre artışın Ocak ayındaki yüzde 2,8'den Şubat ayında yüzde 2,6'ya gerilediğini açıkladı. Bloomberg ve FactSet'in anketine katılan analistler enflasyon oranının yüzde 2,5'e düşeceğini tahmin ediyorlardı.


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